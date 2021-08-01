تسجيل 10 وفيات و760 إصابة جديدة بكورونا

دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 وفيات و760 إصابة جديدة بفيروس بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10020 وفيات 770150 إصابة.

وأشار الموجز الصادر عن وزارة الصحة، الجمعة، إلى تسجيل 389 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل 14 يوماً إلى 750141 حالة.

ونوه بإجراء 20980 فحصاً، ليصبح العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 8475090 فحصاً، لافتاً إلى أن نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم وصلت إلى نحو 3.62 بالمئة.

ولفت إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا وصل إلى 9989 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 100 حالة، كما بلغ عدد الحالات التي غادرت المستشفيات 63 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 553 حالة.

وبين الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 8 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 15 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 9 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 17 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 29 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي 9 بالمئة.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 11 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفّس الاصطناعي في الإقليم ذاته 8 بالمئة.