خطوات استخراج تأشيرات مكتب العمل وشروط الاستخراج

خطوات استخراج تأشيرات مكتب العمل التى يبحث عنها صاحب العمل للاستقدام العمال وفقا لقوانينة وشروط تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيه، وتم تنظيم قوانين العمل للحفاظ على حقوق العامل ومعرفة واجبات صاحب العمل تجاهه، وتعد تأشيرات العمل هي تلك التراخيص الخاصة بالعمل خارج نطاق أو حدود الدولة للالتحاق بوظيف ما فى مؤسسة او شركة معينة، ويمكن لأصحاب المنشآت والشركات الراغبين في استقدام العمالة من الخارج من خلال موقع الوزارة التى اصبح اجراءات الاستقدام او الاستعلام الكتروانيا دون الحاجة الى الذهاب الى مكاتب العمل، وقد وضحت الوزارة اهم تعديلات نظام العمل الجديدة في المملكة التى استفاد منها الكثير من العمال وتعدد انواع التاشيرات على حسب نوع العمل وتتنوع التأشيرات التي يتم إصدارها من مكتب العمل فمنها التأشيرات الموسمية والتأشيرات المؤقتة لمدة عام غير تاشيرات العمل الفردية والجماعية التى يستخرجها المسافرون. خطوات استخراج تأشيرات مكتب العمل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الاجتماعية. ادخال بيانات حساب المستفيد من الاسم وكلمة السر ثم الضغط على تسجيل الدخول. تقديم طلب التأشيرة من خلال الرصيد المتاح. بعد ذلك اختيار طلب تأشيرة جديدة من أيقونة إصدار التأشيرات. كتابة كافة البيانات المتعلقة بالعمالة المطلوبة من تحديد الرصيد المتعلق بتأشيرة المنشأة. ومن البيانات المطلوبة عدد العمالة وسجلات الاستقدام وتواريخها والبيانات المهنية الخاصة بالعمال. التأكيد على صحة البيانات وحفظها والضغط على إرسال. يتم متابعة الطلب والاستعلام عنة وإذا تم الموافقة على الطلب يتم دفع الرسوم المتعلقة باستخراج التأشيرة في فترة زمنية محددة. شروط الحصول على تأشيرة العمل الايقل عمر المستقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام. أن يكون الكفيل من النفس الدولة التي سوف يعمل بها الشخص صاحب التأشيرة. يجب ان يحصل صاحب التأشيرة على شهادة صحية تثبت أنه لم يتم إصابته بأمراض معدية. يشترط على صاحب العمل سواء كان ذلك الشخص مؤسسة أو شركة أن يقوم بإخبار الوسيط وعنوانه بالكامل. يمنع الحصول على تأشيرة عمل لمهنة الجزارة لغير المسلمين. يكون المؤهل الدراسي للطالب للتأشيرة مطابق مع طبيعة العمل المستقدم عليه. خطوات استخراج تأشيرات مكتب العملشروط الحصول على تأشيرة العمل الوسوم

خطوات استخراج تأشيرات مكتب العمل التى يبحث عنها صاحب العمل للاستقدام العمال وفقا لقوانينة وشروط تضعها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعيه، وتم تنظيم قوانين العمل للحفاظ على حقوق العامل ومعرفة واجبات صاحب العمل تجاهه، وتعد تأشيرات العمل هي تلك التراخيص الخاصة بالعمل خارج نطاق أو حدود الدولة للالتحاق بوظيف ما فى مؤسسة او شركة معينة، ويمكن لأصحاب المنشآت والشركات الراغبين في استقدام العمالة من الخارج من خلال موقع الوزارة التى اصبح اجراءات الاستقدام او الاستعلام الكتروانيا دون الحاجة الى الذهاب الى مكاتب العمل، وقد وضحت الوزارة اهم تعديلات نظام العمل الجديدة في المملكة التى استفاد منها الكثير من العمال وتعدد انواع التاشيرات على حسب نوع العمل وتتنوع التأشيرات التي يتم إصدارها من مكتب العمل فمنها التأشيرات الموسمية والتأشيرات المؤقتة لمدة عام غير تاشيرات العمل الفردية والجماعية التى يستخرجها المسافرون. خطوات استخراج تأشيرات مكتب العمل الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية الاجتماعية. ادخال بيانات حساب المستفيد من الاسم وكلمة السر ثم الضغط على تسجيل الدخول. تقديم طلب التأشيرة من خلال الرصيد المتاح. بعد ذلك اختيار طلب تأشيرة جديدة من أيقونة إصدار التأشيرات. كتابة كافة البيانات المتعلقة بالعمالة المطلوبة من تحديد الرصيد المتعلق بتأشيرة المنشأة. ومن البيانات المطلوبة عدد العمالة وسجلات الاستقدام وتواريخها والبيانات المهنية الخاصة بالعمال. التأكيد على صحة البيانات وحفظها والضغط على إرسال. يتم متابعة الطلب والاستعلام عنة وإذا تم الموافقة على الطلب يتم دفع الرسوم المتعلقة باستخراج التأشيرة في فترة زمنية محددة. شروط الحصول على تأشيرة العمل الايقل عمر المستقدم عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام. أن يكون الكفيل من النفس الدولة التي سوف يعمل بها الشخص صاحب التأشيرة. يجب ان يحصل صاحب التأشيرة على شهادة صحية تثبت أنه لم يتم إصابته بأمراض معدية. يشترط على صاحب العمل سواء كان ذلك الشخص مؤسسة أو شركة أن يقوم بإخبار الوسيط وعنوانه بالكامل. يمنع الحصول على تأشيرة عمل لمهنة الجزارة لغير المسلمين. يكون المؤهل الدراسي للطالب للتأشيرة مطابق مع طبيعة العمل المستقدم عليه. خطوات استخراج تأشيرات مكتب العملشروط الحصول على تأشيرة العمل

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