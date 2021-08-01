جدول نسب القبول في جامعة الطائف 1443 ورابط الاستعلام عن أسماء المقبولين في جامعة الطائف 1443

أعلنت جامعة الطائف نسب القبول في جامعة الطائف 1443 للطلاب والطالبات وأسماء المقبولين في جامعة الطائف 1443 للعام الدراسي الجديد وحددت طريقة التسجيل في جامعة الطائف 1443 للطلاب والطالبات من حاملي شهادة الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية، حيث يحرص الكثير من الطلاب على الدراسة في جامعة الطائف كونها إحدى أعرق الجامعات السعودية وأكبرها من حيث التخصصات حيث تضم عشرات الكليات والتخصصات للدراسة ما بين الطب والهندسة والإعلام والفيزياء وعلوم الحاسب ودراسة الشريعة والصيدلة وعلوم التمريض والقانون.

حساب نسب القبول في جامعة الطائف 1443

وتتباين كل كلية في الجامعة عن غيرها من الكليات في نسب قبول جامعة الطائف 1443 ما يدفع الكثير من الطلاب والطالبات للبحث عن طريقة حساب نسب القبول في جامعة الطائف 1443، ما جعلنا نرصدها عبر السطور التالية:-

أولا يتم تسجيل الدخول إلى موقع جامعة الطائف ثانيًا: اختيار أيقونة حساب النسبة الموزونة ثالثًا: حدد المسار الذي ترغب في الالتحاق به في جامعة الطائف. رابعًا: اكتب الدرجة التي حصل عليها الطالب في الثانوية العامة. خامسًا: سجل درجة اختبار القدرات للطالب. سادسًا: اكتب الدرجة النهائية لاختبار التحصيلي. أخيرًا: اضغط على حساب النسبة الموزونة.

الاستعلام عن أسماء المقبولين في جامعة الطائف 1443

ويمكن لجميع الطلاب والطالبات المتقدمين والمتقدمات للدراسة في جامعة الطائف بالمملكة العربية السعودية الاستعلام عن أسماء المقبولين في جامعة الطائف 1442 عبر الخطوات التالية:-

في البداية سجل الدخول إلى رابط موقع جامعة الطائف.

اختر أيقونة القبول

حدد المسار الجامعي “دبلوم، بكالوريوس”.

الكلية نسبة القبول في جامعة الطائف 1443 العلاج الطبيعي 82.82. الهندسة الصناعية 82.98. علوم الرياضة 84.16. نسبة القبول في جامعة الطائف 1443 الأنظمة 84.39 علوم الاشعة 84.47 التمريض العام 84.53 الصيدلة 88.18 الطب والجراحة 92.75 المحاسبة 75.71 علوم الحاسب 76.29 الشريعة 78.83 إدارة الأعمال 78.95 نسبة القبول في جامعة الطائف 1443 هندسة الحاسب 78.96 الإعلام وعلوم الاتصال 79.68 نظم المعلومات الإدارية 80.23 الهندسة المدنية 80.66 علم النفس 80.82 الهندسة المعمارية 81.06 الهندسة الكهربائية 81.24 الهندسة الميكانيكية 81.49 علوم المختبرات الإكلينيكية 82.73 تخصص الفيزياء 70 الكيمياء 70.03 الأحياء تخصص أحياء نبات 70.04 الرياضيات والإحصاء- شعبة الرياضيات 70.06 الأحياء تخصص أحياء حيوان 70.07 التقنية الحيوية 70.95 الأحياء تخصص أحياء دقيقة 71.40 القراءات 71.84 الأحياء تخصص أحياء عامة 71.92 اللغة الإنجليزية 72 قسم الاقتصاد 72.04 التصميم الداخلي 73.12 اللغة العربية 73.50 الدراسات الأسلامية 74.39 القرآن وعلومه 73.58 الفنون 75.12 علوم الغذاء والتغذية 75.62 تقنية المعلومات 75.66 لتسويق 75.70

نسبة القبول في جامعة الطائف 1443