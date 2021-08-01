نتائج الثانوية العامة 2021 فلسطين طلب نتائج التوجيهي من شركة جوال برقم الجلوس

نتائج الثانوية العامة 2021 فلسطين هو ما يبحث عنه الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في كافة المدن الفلسطينية، فقد انتهي الطلاب من آداء امتحانات التوجيهي يوم 12 يوليو الماضي أي منذ حوالي 3 اسابيع، ويترقب الطلاب معرفة نتائج التوجيهي بفارغ الصبر حيث أن هذه النتائج والعلامات هي -علي الأغلب- ما يحدد المستقبل الأكاديمي للطالب، لذا تعد أحد أهم المراحل الدراسية في فلسطين، تابعونا لمعرفة موعد ظهور نتائج الثانوية العامة وأيضا رابط موقع نتائج التوجيهي 2021.

نتائج الثانوية العامة 2021 فلسطين

اعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية عن رابط نتائج توجيهي فلسطين رسميا حتي يتمكن الطلاب والطالبات من الاستعلام عن علاماتهم إلكترونيا بالاسم ورقم الجلوس المكون من 6 أو 8 خانات، وقد بدأ العد التنازلي لإعلان نتائج التوجيهي علي موقع وزارة التربية والتعليم، تابعونا لمعرفة متي نتائج التوجيهي.

متي نتائج التوجيهي

حسب العد النتازلي المطروح علي موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية فإن نتائج الثانوية العامة سيتم الإعلان عنها يوم 3 اغسطس أي بعد يوم وبضع ساعات فقط، وقد ادي امتحانات التوجيهي هذا العام حوالي 84 ألف طالب وطالبة من جميع انحاء البلاد.

فحص نتائج توجيهي 2021

اعلنت وزارة التربية والتعليم الانتهاء من اعمال تصحيح كراسات إجابات الطلاب في مختلف الشعب والتخصصات بالثانوية العامة، ويجري رصد الدرجات، ويمكن للطلاب في المحافظات الشمالية والجنوبية من قطاع غزة وأيضا المدارس الفلسطينية خارج فلسطين متابعة فحص نتائج توجيهي 2021 إلكترونيا يوم 3 اغسطس في تمام الساعة 10 صباحا.

رابط موقع نتائج التوجيهي

يتم التعرف علي نتيجة الثانوية العامة فلسطين من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط موقع نتائج التوجيهي من وزارة التربية والتعليم الفلسطينية psge.ps.

كتابة رقم الخلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة لها.

التأكد من صحة رقم الجلوس للحصول علي النتيجة الصحيحة.

النقر علي “بحث”.

طلب نتيجة التوجيهي من شركة جوال

وزارة التربية والتعليم الفلسطينية psge.ps

تقوم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بإعلان نتائج الطلاب وتوفيرها إلكترونيا منذ عدة سنوات، وهذا تسهيلا علي الطلاب واولياء الامور وعلي العاملين في القطاع التعليمي، حيث لا يحتاج الطالب إلي التوجه إلي المدرسة لإحضار النتيجة، بل يتم الإستعلام عنها إلكترونيا او عبر رسائل SMS من شركة الاتصالات الفلسطينية.