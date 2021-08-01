طريقة الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل وطريقة تجديدها للمقيمين

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل خدمة إلكترونية أطلاقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، كما أن استطاع الكثير من الوزارات والهيئات السعودية تحويل خدماتهم الحكومية إلى خدمات إلكترونية بما يتماشى مع الاستراتيجية الموضوعة في تحقيق رؤية المملكة 20230، فيستطيع الوافد أن يحصل على أي خدمة من خلال الأنترنت دون الحاجة للذهابه إلى أي جهه حكومية، وتعتبر رخصة العمل هي موافقة من وزارة العمل علي المتقدم وتعد الرخصة من الأوراق المهمة المطلوبة لإتمام عملية تحديث الإقامة أو استخراجها، ويمكن الاستعلام عن هذة الخدمة من خلال رقم السداد أو رقم الحدود أو رقم الإقامة، وقد جاءت هذة الخدمة بهدف توفير الجهد والوقت علي المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ويمكن التعرف علي طريقة تسديد رسوم رخصة العمل عن طريق بنك الراجحي.

الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل

تعد رخصة العمل هي الوثيقة الرسمية التي تتيح للعامل الوافد إلى المملكة العمل بشكل قانوني، وقد يتم تحديد صلاحية رخصة العمل بتاريخ إصدار وتاريخ انتهاء، ويسعى الكثريين لمعرفة إذا كانت صلاحية الرخصة ما زالت سارية، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التى سوف نقوم بشرحها في السطور القادمة .

أن يقوم العامل الوافد بالدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية . من الاختيارات المتاحة قم باختيار خدمة رخصة العمل . قم باختيار أي من رقم العامل أو رقم الحدود من خلال رقم السداد. ادخل رقم الخانة التى قمت باختيارها للتأكد منه . على المستعلم كتابة رمز التحقق بطريقة صحيحة. أنقر علي كلمة بحث ثم انتظر النتيجة . وأخيرا سوف يظهر لك إذا كانت الرخصة سارية أو لا و تاريخ تجديدها .

يشترط ألا يتخطى تاريخ انتهاء الرخصة اشتراك المؤسسة بخدمة العنوان الوطني بالبريد السعودي . يجب في حالة وجود المؤسسة داخل النطاق الأصفر ألا يمر علي الوافد عامين أو ما يزيد عن ذلك . يلزم أن تكون صلاحية تراخيص المؤسسة سارية. أدأ كانت المؤسسة داخل النطاق الأحمر أو داخل النطاق الأصفر لا يستطيع الوافد تجديد رخصة العمل آو إصدارها .

خطوات الاستعلام عن تاريخ انتهاء رخصة العملشروط تجديد رخصة العمل للمقيمينالاستعلام عن رقم تصريح العمل

للعثور على رقم دفع الرخصة من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ، عليك اتباع الخطوات التالية:

بعد الدخول على موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. ثم بعد قم ب كتابة بيانات الإدخال. اختر الخدمات الإلكترونية. ثم أدخل الاستفسارات عبر الإنترنت، لاختيار الخدمة التي تريد معرفة تفاصيلها. قم بالنقر فوق خدمات المنشأة. تم اختيار التحقيق المتعلق بتجديد ومنح تصريح العمل. يتم كتابة رقم الموظف في الخلية المخصصة له. انقر فوق كلمة البحث. ستظهر جميع المعلومات المتعلقة بالعامل، وتصريح العمل وتاريخ الإصدار وتاريخ انتهاء الصلاحية.

كيفية الحصول على رقم رخصة تصريح العمل

تصريح العمل مهم للشخص الأجنبي، ويجب أن يكون متاحًا لجميع الوافدين ، لذلك سنوضح لك كيفية الحصول عليه، أثناء تقديم صلاحية تصريح العمل، وكيفية استجواب وزارة العمل وطريقتها، للحصول على تصريح عمل:

اضغط على موقع وزارة العمل السعودية. ثم بعد اختر الخدمات الإلكترونية في أعلى الصفحة. انقر فوق الخدمات وحدد خدمة تصاريح العمل. كتابة رقم العامل وملء البيانات المطلوبة منه بشكل صحيح. أنقر فوق أيقونة البحث. ستظهر جميع المعلومات الخاصة بالعامل، وبيانات تصريح العمل وتاريخ انتهاء الصلاحية.

طريقة تجديد رخصة العمل

أتاحت وزارة العمل في المملكة أن يتم من خلالها تجديد رخصة العمل أو استخراجها من جديد من خلال ما يلي :

أن يقوم المتقدم بتسجيل الدخول لموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية . عليك بالدخول إلى المكان المخصص بإصدار رخصة العمل . قوم باختيار المؤسسة التابع لها . أن يقوم الوافد باختيار الخدمة التي يريدها سوء كانت تجديد رخصة العمل أو استخراج رخصة جديدة . قم بكتابة البيانات المطلوبة لاستكمال عملية التجديد أو الإصدار . سيظهر لك بيانات عن قيمة الرسوم لتجديد رخصة العمل أو إصدارها . عن طريق رقم السداد الخاص يتمكن الوافد من متابعة صلاحية رخصة العمل الخاصة به أي وقت .

والجدير بالذكر أن يكون عدم سريان رخصة العمل من الأخطاء المضرة علي المقيم لأنه يعرضه لمسائلة قانونية ومعاقبته وترحيله إلي بلاده، وزارة العمل تسعى في تقديم الخدمات بشكل سهل وسريع مما يساعد في رفع مستوي الخدمات في المملكة العربية السعودية .