رابط معرفة نتيجة الأساس 2021 ولاية شمال دارفور الطالب مسعود إدريس بالمركز الأول

نتيجة الأساس 2021 ولاية شمال دارفور ، أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية شمال دارفور عن نتيجة شهادة الأساس اليوم الأحد الموافق الأول من شهر أغسطس 2021. وكان إعلان النتيجة خلال انعقاد مؤتمر صحفي موسع بحضور مجموعة من الأساتذة ومسؤولي وزارة التربية والتعليم بالمجلس التشريعي الانتقالي، وسنوفر لكم أدناه رابط استخراج نتيجة الأساس 2021 ولاية شمال دارفور برقم الجلوس.

نتيجة الأساس 2021 ولاية شمال دارفور

نتيجة شهادة الأساس ولاية شمال دارفور 2021 ، أعلنت مدير عام التربية والتعليم الأستاذ محمد عبد الله تفاصيل نتيجة الأساس بولاية شمال دارفور، مؤكداً أن عدد الطلاب الذين أتموا امتحانات نهاية العام الدراسي 2021 بلغ 37372 تلميذ وتلميذة بنسبة نجاح بلغت 60،72%، مُشيراً أن نسبة النجاح على مستوى الواحة الأولى بلغت 75،4% .

وأكد مدير عام التربية والتعليم أيضاً أن الطالب مسعود إدريس جمعة جاسر حصل على المركز الأول على مستوى ولاية شمال دارفور من مدرسة مجمع محمود للتعليم الخاص بكبكابية بمجموع 279،9 درجة، وفي ذات السياق أكد محمد عبد الله مدير عام وزارة التربية والتعليم، أن عملية الامتحانات سارت على قدم وساق وفقاً لكافة الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

رابط معرفة نتيجة شهادة الأساس 2021 ولاية شمال دارفور

ونقلاً عن وكالة السودان للأنباء “سونا” أن معلمي الولاية الشمالية يقومون الآن بعملية تصحيح أوراق الامتحانات للطلاب والطالبات بالولاية، وأشاد خالد ميرغني مدير عام التربية والتعليم بالولاية الشمالية بدور المعلمين والمعلمات وجميع العاملين في مديرية التربية والتعليم بالولاية الشمالية في نجاح سير العام الدراسي على أكمل وجه.

خطوات استخراج ومعرفة نتيجة شهادة الأساس 2021 ولاية شمال دارفور برقم الجلوس:

دخول رابط التربية والتعليم السودانية نتيجة الأساس 2021 http://www.moendarfur.gov.sd/

اختيار نتيجة شهادة الأساس 2021 ولاية شمال دارفور

إدخال رقم الجلوس.

اختيار عرض النتيجة

ونود أن نذكركم أبناءنا الطلاب والطالبات، أنه سيتم الإعلان عن نتيجة شهادة الأساس 2021 ولاية الخرطوم, القضارف, وسط دارفور, الولاية الشمالية، نتيجة الأساس 2021 كسلا, الجزيرة، وباقي الولايات بالسودان خلال الأيام القادمة فور انتهاء أعمال اللجان التصحيح لأوراق الامتحانات، ولكن حتى الآن لم تُعلن أي مديرية تعليمية ظهور النتيجة سوى المذكرة أعلاه.