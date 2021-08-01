جدة - نرمين السيد - تولى الحاكم العسكرى لميانمار، مين أونج هلاينج، منضب رئيس الوزراء فى حكومة انتقالية تم تشكيلها حديثًا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأحد، فى خطوة تأتى بعد 6 أشهر من الانقلاب العسكرى هناك.





وبحسب التقارير، ترأس مين أونج هلاينج، مجلس إدارة الدولة المدعوم من الجيش البورمى الذى تولى إدارة البلاد منذ الانقلاب الذى وقع فى الأول من فبراير، وستحل الحكومة الانتقالية محله. وذكرت قناة "مياوادى" التلفزيونية الرسمية، أنه "من أجل تنفيذ المهام فى البلاد بسرعة وسهولة وفاعلية، تم تحويل مجلس إدارة الدولة إلى حكومة ميانمار الانتقالية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حاكم ميانمار العسكرى يعلن نفسه رئيساً للوزراء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.