عاجل.. اندلاع حريق كبير فى منطقة دير القمر بجبل لبنان

جدة - نرمين السيد - وناشد الأهالى المسؤولين والمعنيين التدخل الفورى للحد من توسع النيران، بعدما اقتربت من المنازل والمناطق المأهولة. وتستمر حرائق شمال لبنان بالتهام مساحات شاسعة من الأراضى، حيث اقتربت من منازل السكان وتوسعت نحو الحدود الشمالية الشرقية مع سوريا.

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