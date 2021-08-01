إيران تطلب من مواطنيها مغادرة المدن الأفغانية باستثناء كابول

جدة - نرمين السيد - وفى بيان لها، طالبت السفارة الإيرانية جميع المواطنين بعدم السفر إلى أفغانستان حتى إشعار آخر، بسبب تصاعد المخاطر الأمنية فى أفغانستان.
وأشارت السفارة إلى أنه فى حالة الحاجة الماسة للسفر إلى أفغانستان، فيمكن السفر إلى كابول فقط لفترة محدودة وبضمان وجود رحلة للعودة، بالتنسيق المسبق مع السفارة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
كما نصحت السفارة جميع الإيرانيين الذين يعيشون ويعملون فى مدن ومناطق أفغانستان، باستثناء كابول، بمغادرة أفغانستان فى أسرع وقت ممكن.
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