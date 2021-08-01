عاجل.. الرئيس التونسى يصل إلى شارع الحبيب بورقيبة فى جولة مفاجئة

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل الرئيس التونسى قيس سعيد، إلى شارع الحبيب بورقيبة فى جولة مفاجئة.



جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل الرئيس التونسى قيس سعيد، إلى شارع الحبيب بورقيبة فى جولة مفاجئة. وبحسب قناة "العربية" الإخبارية، خرجت هتافات مؤيدة للرئيس عقب وصوله إلى الشارع، حيث لاقى ترحيب شعبى كبير.

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