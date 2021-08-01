الجزائر: 30 سنة سجن للمتورطين فى حرق الغابات

جدة - نرمين السيد - وقال إن يد الإنسان هى المتسبب الرئيسى فى هذه الحرائق، وذلك لأغراض توسيع مساحات الزراعة أو البناء، وهى الأفعال التى أصبحت مجرمة تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد.

وأكد الشروع فى تفعيل المخطط الوطنى للمخاطر، كاشفا عن طائرة درون جزائرية الصنع تدخل حيز الخدمة فى الثلث الأول من العام المقبل، وستستخدم هذه الطائرة التى تملك دقة تصوير عالية فى حراسة الغابات.

وكان قد تم تسجيل 350 بؤرة حريق تسببت فى إتلاف أكثر من 10 آلاف هكتار، وهو ما دفع الى دق ناقوس الخطر تجاه الظاهرة، التى أصبحت رسميا ضمن الجرائم الكبرى.