نايف الطوره وصل الأردن : لم اتعرض لاي مضايقات

دوت الخليج :- قال نايف الطوره الذي وصل الاردن الجمعة قادما من امريكا انه لم يتم اعتقاله في المطار وانه ولم يتعرض لاي مضايقات .
واضاف : بان اجازته في الاردن ستكون طويله بسبب مرض اصابه .
واكد بان الامن العام تعامل معه باحترام ، مشددا على ان النظام في الاردن نظام ديمقراطي وليس دمويا ونظام عظيم وانه عاد الى الاردن من شدة شوقه لوالدته ولعمان وان الاردن وطنه الذي يتمنى ان يدفن فيه .
وكان نايف الطوره وصل الى مطار الملكة علياء الجمعة وراجت اشاعات عن تعرضه لمضايقات وهو ما نفاه جملة وتفصيلا .
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