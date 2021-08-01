نايف الطوره وصل الأردن : لم اتعرض لاي مضايقات

دوت الخليج :- قال نايف الطوره الذي وصل الاردن الجمعة قادما من امريكا انه لم يتم اعتقاله في المطار وانه ولم يتعرض لاي مضايقات .

واضاف : بان اجازته في الاردن ستكون طويله بسبب مرض اصابه .

واكد بان الامن العام تعامل معه باحترام ، مشددا على ان النظام في الاردن نظام ديمقراطي وليس دمويا ونظام عظيم وانه عاد الى الاردن من شدة شوقه لوالدته ولعمان وان الاردن وطنه الذي يتمنى ان يدفن فيه .

وكان نايف الطوره وصل الى مطار الملكة علياء الجمعة وراجت اشاعات عن تعرضه لمضايقات وهو ما نفاه جملة وتفصيلا .



