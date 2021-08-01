استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية والإقامة 2021

استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية والإقامة هي خدمة إلكترونيّة يُتيحها مجلس الضمان الصحيّ التعاونيّ لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها، بحيث تمكن جميع المستفيدين من الاستعلام عن حالة التأمين الصحي الخاص بهم، والتأكد من سريان صلاحيته، والتعرف على شركة التأمين المُصدّرة له، وذلك من خلال الموقع الإلكترونيّ لمجلس الضمان الصحيّ التعاونيّ، والذي يُعدُّ أحد أهم الهيئات الحكوميّة في المملكة.

التأمين الطبي

يعتبر التأمين الطبيّ أحد أنواع التأمين ضد المخاطر الصحية التي تعترض حياة الإنسان، ويعد بمثابة الطريقة المعتمدة لتوصيل الرعايّة الصّحية لجميع الأفراد والجماعات علي أراضي المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك تكاليف الفحص الطبيّ، والتشخيص، والعلاج، والدعم النفسي والجسدي للمريض، لذلك تضم المملكة كثيراً من الشّركات التي تعمل على توفير خدمات التأمين الصّحي، توفير الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات.

توفير الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات وهو الهدف الأسمى للتأمين الطبي .

حماية الفرد من نقص الرعاية الطبيّة؛ التي قد تحدث بسبب الفقر، أو عدم القدرة على دفع تكاليف العلاج.

تأمين تكاليف الرعاية الصحية للأفراد والمجموعات.

توظيف موارد التأمين الصحي المالية بشكل يضمن استمراره للأجيال المتعاقبة، وقد يشمل ذلك استثمارها في مشاريع قد لا تكون في الجانب الصحيّ.

توزيع تكاليف الرعاية الصحية على الأفراد، بحيث يدفع الجميع حصة متساوية، وبذلك فإن الأشخاص الأصحاء الذين لا يعانون من المرض يغطون تكاليف علاج الأشخاص المرضى.

تحمل تكاليف الإصابات الناتجة عن حوادث السيارات.

أهمية التأمين الطبي للأفراد:استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية

استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية يتم من خلال الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي، حيث يتوفر العديد من الخدمات الإلكترونية التي تساعد المواطنين والمقيمين في المملكة على الحصول على تفاصيل التأمين الطبي الخاصة بهم، ويمكن للجميع الاستعلام من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية الدخول مباشرةً إلى رابط الاستعلام عن التأمين الطبيّ برقم الهوية.

ثم الضغط على أيقونة (الدخول إلى الخدمة).

بعد ذلك سوف يتم التوجه إلى الصفحة المخصصة لإدخال بيانات الاستعلام عن التّأمين الطبيّ.

قم بإدخال رقم الهوية الوكنية للمستفيد في الخانة المخصصة لذلك.

قم بإدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة له.

بعد ذلك اضغط على أيقونة (موافق).

في النهاية سوف تظهر التفاصيل الخاصّة بالتامين الطبي المراد الاستعلام عن تفاصيله.

الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الهوية

يتم الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبيّ من خلال اتباع الآتية:

أولاً يجب الدخول مباشرةً إلى رابط الاستعلام عن التأمين الطبيّ برقم الهوية.

بعد ذلك اضغط على أيقونة (الدخول إلى الخدمة).

سوف يتم الانتقال بعد ذلك إلى الصفحة المخصصة لإدخال بيانات الاستعلام عن التّأمين الطبيّ.

قم بكتابة رقم الهوية الوطنية للمستفيد في الحقل المخصص لذلك.

قم إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

ثم الضغط على أيقونة (موافق)، وسوف يتم عرض صلاحية التأمين الطبيّ للشخص المستعلم.

الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي عن طريق أبشر

يقوم الكثير من المواطنون والمقيمون في المملكة العربيّة السّعوديّة بالاستعلام عن صلاحيّة التأمين الطّبي عن طريق منصّة أبشر وذلك من خلال اتّباع الخطوات الآتية:

في البداية يجب الولوج إلى منصّة أبشر الإلكترونية بشكل مباشر.

بعد ذلك اضغط على خيار الأفراد ثمّ إتمام عمليّة تسجيل الدّخول.

ثم اضّغط على “الاستعلامات الإلكترونيّة” ثمّ اختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية التامين الطبي.

قم بكتابة رقم الإقامة في الخانة المخصّصة له.

ثمّ قم بإدخال رمز التحقّق المرئي.

في النهاية اضغط على خيار العرض ثمّ الانتظار حتّى يقوم الموقع بعرض النّتائج.

الاستعلام عن التأمين الطبي للمقيمين برقم الإقامة

كما يتيح مجلس الضمان الصحي للمقيمين في المملكة العربية السّعودية خدمة استعلام عن تأمين طبي برقم الإقامة الخاصّ بهم، وذلك على النحوّ التالي:

في البداية يجب الدخول مباشرةً إلى رابط الاستعلام عن التأمين الطبيّ برقم الهوية.

ثم الضغط على أيقونة (الدخول إلى الخدمة).

بعد ذلك سوف يتم الانتقال إلى الصفحة المخصصة لإدخال بيانات الاستعلام عن التّأمين الطبيّ.

قم بإدخال رقم الإقامة الخاصّ بالمقيم في الخانة الفارغة المخصصة لذلك.

في الخانة الفارغة المخصصة لذلك. قم بإدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

ومن ثم الضغط على أيقونة (موافق).

في النهاية بعد إتمام الخطوات السابقة سوف تظهر التفاصيل الخاصّة بـ التامين الصحي المراد الاستعلام عن تفاصيله.

استعلام عن تأمين طبي للزائر

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية الحصول على التأمين الطبي الخاص بالأشخاص الزائرين بشكل إلكتروني من خلال مجلس الضمان الصحي التعاوني، ويمكن الإطلاع على جميع التفاصيل المتعلقة بالتأمين من خلال الخطوات التالية:

يحب الدخول على موقع الرسمي مجلس الضمان الصحي.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام عن حالة تأمين”.

ومن ثم اضغط زر الدخول إلى الخدمة.

بعد ذلك سوف ينتقل مباشرة لخدمة الاستعلام عن تأمين الزائر.

قم بإدخال رقم جواز السفر الخاص بالزائر.

قم بكتابة الرمز المرئي في الصورة الظاهرة أمامك.

في النهاية اضغط على زر موافق، سوف تظهر جميع التفاصيل التي تتعلق بتأمين الزائر الطبي.

الاستعلام عن التامين الصحي برقم الحدود

أعلن مجلس التعاون الصحي إمكانية الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي، ويتم ذلك من خلال الدخول إلى الموقع عبر إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على الموقع الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني.

ثم اضغط على الخدمات الإلكترونية.

قم باختيار الخدمات الإلكترونية لشركات التأمين.

اضغط على الاستعلام عن معلومات التأمين.

قم بإدخال رقم الحدود أو رقم الهوية.

ثم قم بإدخال الرمز المرئي في الصورة.

في النهاية قم بالضغط علي “موافق” وسيتم عرض تفاصيل التأمين الصحي.

في النهاية المقال نكون قد قمنا بتقديم جميع المعلومات المتعلقة بخدمة استعلام عن تأمين طبي برقم الهوية الوطنية والإقامة، وطريقة الاستعلام عن صلاحية التأمين الطبي برقم الهوية، والاستعلام عن التأمين الطبي لزائر، وطريقة الاستعلام عن التأمين الصحي برقم الحدود.