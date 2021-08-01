نتائج التوجيهي التكميلي 2021 رابط استخراج نتائج الثانوية بالأردن عبر موقع tawjihi jo

نتائج التوجيهي التكميلي 2021، عمليات بحث مكثفة يشهدها محرك البحث الشهير جوجل بشأن نتيجة التوجيهي التكميلي في الأردن، والذي ينتظرها الطلاب والطلبات على أحر من الجمر، حيث يرغب كل طالب في معرفة نتيجة اختبارات الثانوية لعام 2021 والتي تؤهله لدخول مرحلة التعليم الجامعي، وتعتبر مرحلة الثانوية من أهم مراحل التعليم والتي تشكل توتر وضغط نفسي كبير على الطلاب وأولياء أمورهم، وسوف نقدم لكم في هذا المقال المستجدات الخاصة بنتائج التوجيهي التكميلي 2021.

نتائج التوجيهي التكميلي 2021

أجريت اختبارات الثانوية بالمملكة الهاشمية الأردنية في ظل إجراءات احترازية مشددة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في البلاد، وهذا خوفاً على الطلاب والمعلمين من الإصابة به، وقد مرت فترة الاختبارات بسلام دون أي مشاكل، وبدأت بعدها عمليات التصحيح ورصد الدرجات تمهيداً للإعلان عن النتيجة، وأكدت وزارة التربية والتعليم بالأردن أن كنترول الثانوية يتم على قدم وساق حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات وتعلن النتيجة في أقرب وقت ممكن.

موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية بالأردن

من أكثر ما يشغل بال الطلاب والطلبات في الأردن حالياً، هي نتيجة التوجيهي التكميلي، حيث ينظرها الجميع حالياً وسط حالة من القلق والتوتر، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة التوجيهي التكميلي ستعلن خلال الساعات القليلة المقبلة في كافة مدن ومحافظات المملكة الهاشمية الأردنية، وهذا بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة النتائج ورصد الدرجات والاستعداد لاعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم، وستعلن بعدها النتيجة عبر الموقع المخصص من الوزارة للنتائج، وهذا بهدف استخراج النتيجة بكل سهولة الكترونيا.

رابط استخراج نتائج التوجيهي التكميلي 2021 بالأردن

من خلال خطوات بسيطة وسهلة يمكن لكل طالب وطالبة الثانوية بالأردن، الاطلاع على النتيجة، وإليكم الآن خطوات الاستعلام عن النتيجة: