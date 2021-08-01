تقديم طلب تجنيس السعودية absher.sa عبر أبشر وشروطه بالرابط

تقديم طلب تجنيس السعودية لكافة الوافدين، مع اشتراط مجموعة من البنود والشروط، الواجب توافرها لديهم، واحدة من أهم وأبرز القرارات التي أتاحتها المملكة العربية السعودية من خدمات، بحيث يتم منح الجنسية السعودية للراغبين، في الحصول عليها من الأفراد، وذلك من خلال التقديم عبر رابط تقديم طلب تجنيس السعودية، وهذا الرابط هو خدمة من الخدمات الأساسية في نظام أبشر برقم الهوية، الذي أتاحته وزارة الداخلية السعودية قسم التجنيس، بحيث يمكن للمستفيد تقديم نموذج طلب تجنيس سعودي إلكتروني. ومن خلال تقديم نموذج الخطاب، يمكن تقديم طلب تجنيس زوجة مواطن، أو تقديم الطلب للحصول على الجنسية من مواليد السعودية 2021، إذا ما كانت الشروط متوفرة.

يمكنك الآن عبر رابط تقديم طلب تجنيس السعودية، أن تتقدم بطلب تجنيس مواليد السعودية 2021، أو تقديم طلب تجنيس زوجة مواطن، من خلال موقع أبشر الإلكتروني، التابع لوزارة الداخلية السعودية قسم التجنيس، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

اذهب إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية. ثم قم باختيار أيقونة أبشر أفراد. وبعد ذلك سجل دخول إلى منصة أبشر برقم الهوية. ثم قم باختيار “خدماتي” من الصفحة الأولى مباشرة. وبعد الانتهاء من تلك الخطوات، احجز موعدك الإلكتروني من أبشر.

تقديم طلب التجنيس بالمملكة، لا يستغرق الكثير من الوقت للحصول عليه، ولكن الأمر مرهون فقط بتوفير مستندات وشروط التقدم للحصول عليها. والخطوات الرئيسة في عملية التجنيس تتمثل في:

إمكانية حجز موعد لتقديم طلب تجنيس سعودي، من خلال منصة أبشر الإلكترونية الرسمية.

إمكانية تحديد أقرب فرع للأحوال المدنية، بالقرب من عنوانك داخل المملكة العربية السعودية.

القيام بتحديد سبب الحصول على موعد عبر أبشر برقم الهوية، ألا وهو تقديم طلب التجنيس السعودي.

يتم تحديد موعد التقدم بطلبك لوزارة الداخلية بقسم التجنيس، بعد القيام بالخطوات السابقة.

عندما يتم تحديد موعد خاص بك، قم بزيارة رابط رسمي لنصوص التجنيس ، للتعرف على الأوراق الرسمية المطلوب تقديمها والوثائق كافة.

، للتعرف على الأوراق الرسمية المطلوب تقديمها والوثائق كافة. لا تنس أن تحمل معك كود حجز الموعد، عند الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية.

قسيمة تحديد تاريخ ورقم قيد طلب التجنيس.

القيد يمكن الحصول عليه من سجل قيد الوارد التسلسلي.

نموذج 74 للجنسية السعودية (قم بتعبئة بياناته).

نموذج 76 للمعلومات (قم بتعبئة بياناته، ثم انسخه 3 نسخ).

يجب تقديم أصول المستندات والوثائق وليس صورًا منها.

يجب توقيع مواد 11، و22، و26، عقب الاستعلام عنها.

قدم الطلب وانتظر الفحص للأوراق، داخل وزارة الداخلية السعودية.

إذا كانت مستنداتك وافية وليس بها أي أخطاء، سوفغ يتم قبول الأوراق وطلب التجنيس.

إذا لم تكن المستندات وافية، من حق وزارة الداخلية السعودية، رفض طلب التجنيس.

إذا كان الطفل مولود لأحد أبوين، يحمل كلاهما الجنسية السعودية.

في حال كان الطفل مولودًا داخل السعوديةو، ولكنه مجهول الأبوين، يتم منحه الجنسية السعودية، ما لم يثبت عكس ذلك.

إذا كان الطفل مولود خارج السعودية، ولكن يحمل والده الجنسية السعودية.

في حال الطفل مولود لأم سعودية الجنسية، ولكنه مجهول الأب، أو لا يحمل جنسية محددة.