الاستعلام عن السجل التجاري وطباعته ورسوم التجديد 1443، حيث تعتبر خدمة التحقق من السجل التجاري هي أحد أهم الخدمات الإلكترونية السريعة التي تم توفيرها مجاناً لجميع المواطنين من خلال وزارة التجارة والاستثمار، والتي من خلالها تسعى الوزارة الي تلبية احتياجات خدمات المستفيدين وتسهيل المعاملات الإلكترونية الخاصة بهم، وقد وفرت الوزارة العديد من مكاتب العمل التابعة للوزارة والمتوفرة بجميع مدن المملكة العربية السعودية، ويتوفر عبر موقع الوزارة الاستعلام عن السجل التجاري برقم السجل المدني إلكترونياً دون الذهاب الي مقر العمل، وسوف نوضح لكم تفاصيل الاستعلام عن السجل التجاري وطباعته ورسوم التجديد الخاصة به 1443.

خدمة الاستعلام عن السجل التجاري

وفرت الوزارة خدمة التحقق من السجل التجاري من خلال موقع الوزارة لجميع المستفيدين الذين يمتلكون سجل تجاري خاص بهم، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية:

يجب الدخول علي موقع الاستعلام التالي: وزارة التجارة.

يقوم كل ففرد بتسجيل الدخول بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

يجب إدخال رقم السجل التجاري أو الرقم الخاص بالسجل المدني الخاص بكل فرد ثم الضغط علي بحث.

سوف تنبث صفحة أخري تفيد بتفاصيل السجل التجاري الخاص بكل فرد ومعرفة تاريخ تفعيله وغيرها من التفاصيل الضرورية المتعلقة بالسجل والمسجلة بموقع الوزارة.

كيف يمكن طباعة سجل تجاري من موقع وزارة التجارة؟

توفر الوزارة خدمة طباعة نسخة من السجل التجاري، حيث تتوفر خدمة الطباعة بعد الاستعلام عن السجل بعد إجراء الخطوات الموضحة من قبل، حيث يتم الاستعلام عن السجل ثم بعدها يقوم كل مستفيد بالضغط علي خيار طباعة سجل تجاري، والقيام بإدخال بيانات الطباعة وتحديد الحجم المناسب للطباعة والحصول علي نسخة فورية من السجل الخاص بالمستعلم.

ما هي رسوم تجديد السجل التجاري بالمملكة؟

وضحت وزارة التجارة بأنه عند انتهاء صلاحية السجل التجاري الذي من خلاله يتم مزاولة النشاط التجاري الخاص به، فيجب الدخول علي موقع الوزارة وتجديد قيمة صلاحية السجل والمقدر مبلغها 200 ريال سعودي وهو المبلغ المحدد الذي يتم دفعه عن العام الواحد وفق النشاط التجاري الذي يتم مزاولته من خلال كل شخص علي حده.