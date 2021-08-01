link نتائج التوجيهي الاردن بالاسم ورقم الجلوس 2021 جميع المحافظات

نتائج التوجيهي الاردن بالاسم ورقم الجلوس 2021، يقبل طلاب الثانوية العامة في الأردن على محركات بحث جوجل بشكل متزايد حتى يتمكنوا من التعرف على الموعد الرسمي المعتمد لإعلان نتائج توجيهي بالمملكة الأردنية، بالتزامن مع الانتهاء من اجازة عيد الأضحى المبارك وتم العودة للعمل من جديد، مع الحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشدد للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، والجدير بالذكر أنه قد تم سير الاختبارات طبيعياً دون أن يواجه الطلاب أي مشاكل، لمراعاة الوزارة في تطبيق الإجراءات الوقائية، وقد انتهى الطلاب من أداء الاختبارات بيوم 15 من شهر يوليو الجاري والتي أثارت الجدل بشكل كبير مما جعل الأمر يصل لمباحث التوجيهي، نظراً لصعوبة الأسئلة التي جاءت فوق مستوى الطالب، وبالأخص مادة الرياضيات ومادة الكيمياء، ونحن اليوم سوف نعرض عليكم تفاصيل الحصول على نتائج الثانوية العامة بالأردن.

أشارت وزارة التربية والتعليم بالأردن أنه قد تم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح ورصد الدرجات لمرحلة الثانوية العامة، وأيضاً القيام بمهام المراجعة والتدقيق على أن يتم رفعها على الموقع الإلكتروني المعتمد بشكل رسمي من خلال وزارة التربية والتعليم حتى يكون من السهل على الطلاب والطالبات وأيضاً أولياء الأمور الحصول على النتائج بشكل إلكتروني وهم في المنزل، حيث أنه قد تم بالفعل تفعيل الرابط الإلكتروني الخاص بنشر النتائج من خلاله حتى يستطيع كافة الطلاب من التعرف على نتيجة التوجيهي بالأردن، حيث أن الوزارة تهتم بشكل دائم أن توفر سبل الراحة حتى تخدم الطلاب والطالبات وتقدم لها الأفضل وما يسبب لهم الرحة بشكل دائم.

صرح السيد وزير التربية والتعليم “محمد أبو قديس” أنه سوف يتم الانتهاء من النتائج بالقريب العاجل في كافة محافظات الأردن حيث أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج التوجيهي بالأردن لعام 2021 عبر المواقع الرسمية المعتمدة من الوزارة واتباع الآتي: