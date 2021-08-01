ألمانيا تحظر عددًا من الاحتجاجات الرافضة لقيود كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للشرطة الألمانية، فقد تجمع أكثر من 1000 شخص حول الساحة الأولمبية، وحاولوا خرق الحواجز الموضوعه، فتمت محاولات تفرقتهم.

كما تجمع عدة مئات من الأشخاص الذين أرادوا المشاركة فى موكب السيارات فى الساحة الأولمبية سيرًا على الأقدام لحضور التظاهرة، وأعلنت الشرطة أيضًا أن المشاركة فى التظاهرة، تعتبر مخالفة إدارية وفقًا للمادة 29 من قانون التجمع ويمكن تغريمها حتى 1000 يورو.

وكانت المحكمة الإدارية العليا فى برلين-براندنبورج أعلنت حظر مسيرة أخرى فى وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وقالت متحدثة باسم المحكمة، إن مجلس الشيوخ الأول أكد الحظر المفروض على التجمع تحت شعار "عام الحرية والسلام - الحياة بعد الوباء".