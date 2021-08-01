جدة - نرمين السيد - ووفقًا للشرطة الألمانية، فقد تجمع أكثر من 1000 شخص حول الساحة الأولمبية، وحاولوا خرق الحواجز الموضوعه، فتمت محاولات تفرقتهم.
كما تجمع عدة مئات من الأشخاص الذين أرادوا المشاركة فى موكب السيارات فى الساحة الأولمبية سيرًا على الأقدام لحضور التظاهرة، وأعلنت الشرطة أيضًا أن المشاركة فى التظاهرة، تعتبر مخالفة إدارية وفقًا للمادة 29 من قانون التجمع ويمكن تغريمها حتى 1000 يورو.
وكانت المحكمة الإدارية العليا فى برلين-براندنبورج أعلنت حظر مسيرة أخرى فى وقت متأخر من مساء أمس السبت.
وقالت متحدثة باسم المحكمة، إن مجلس الشيوخ الأول أكد الحظر المفروض على التجمع تحت شعار "عام الحرية والسلام - الحياة بعد الوباء".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تحظر عددًا من الاحتجاجات الرافضة لقيود كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.