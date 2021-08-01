مقتل جندى وإصابة 3 آخرين من قوات الحزام الأمنى جنوب اليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وسائل إعلام يمنية، قال مصدر محلى مطلع، إن مسلحين مجهولين هاجموا دورية تقل القيادى بقوات الحزام الأمنى فى أبين، على هادى.

وأضاف أن المهاجمين أطلقوا النار على الدورية فى منطقة الكود التابعة لمديرية زنجبار فى أبين، "ما أدى إلى مقتل جندى وإصابة اثنين آخرين، إضافة إلى إصابة القائد هادى"، لافتًا إلى أنه ام تُعرف هوية المسلحين المهاجمين والذين تمكنوا من الفرار.