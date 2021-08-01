المفوضية العراقية تعلن الموعد النهائى لإجراء الانتخابات البرلمانية

جدة - نرمين السيد - وقالت المفوضية، إنها شرعت فى عملية طباعة أوراق الاقتراع للتصويت العام والخاص، وهى حاليا فى مرحلة الإنجاز الأخيرة، لافتة إلى أن أعضاء مجلس المفوضين واللجان المختصة ينفذون جولات تفقدية للوقوف على الواقع الفعلى لسير العمل وتقديم الحلول فى حال تطلب الأمر ذلك.
يشار إلى أن العديد من الأحزاب السياسية العراقية كانت قد قررت عدة مقاطعة الانتخابات البرلمانية، منها قوى سنية وأخرى ليبرالية. معللة أن الوضع السيئ الذي وصل إليه العراق وعدم توفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المبكرة وانتشار السلاح المنفلت وراء تلك المقاطعة، لكن سياسيين آخرين يعللون هذه المقاطعة لأسباب أخرى أهمها أن هذه القوى انسحبت لتتجنب خسارة مدوية.
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