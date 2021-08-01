وزير الخزانة يطالب بتخفيف قيود السفر فى بريطانيا فورًا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما أوردته صحيفة "صنداى تايمز" البريطانية، كتب سوناك رسالة إلى رئيس الوزراء بوريس جونسون، حيث أعرب فيها عن مخاوفه قبيل مناقش الوزراء لإرشادات السفر فى أغسطس هذا الأسبوع.
وبحسب تقرير الصحيفة البريطانية، قال سوناك فى الرسالة إن سياسة الحدود البريطانية لا تتماشى مع المنافسين الدوليين، ولم تستغل طرح اللقاح فى البلاد.
يذكر أن 72% تقريبًا من البالغين فى المملكة المتحدة قد تلقوا التطعيم المضاد لفيروس كورونا بالكامل، فيما حصل 88% على جرعة أولى على الأقل، حسبما تشير الأرقام الحكومية.
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