"فراعنة اليد" يدخلون تاريخ الأولمبياد

مع انتهاء دور المجموعات لمنافسات كرة اليد في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، دخل المنتخب المصري التاريخ بأداء لافت وانتصارات متتالية.

ومع انتصاره في 4 من أصل 5 مباريات في المجموعة، أصبح المنتخب المصري لليد أول منتخب عربي يحقق هذا الإنجاز عربيا وأفريقيا في تاريخ الأولمبياد.

وحل المنتخب المصري ثانيا خلف بطل العالم الدنمارك، ووضع اسمه منافسا قويا على إحدى الميداليات.

وبالنظر للنقاط وفارق الأهداف، أصبح المنتخب المصري ثاني أفضل منتخب في البطولة خلف الدنمارك، متفوقا بأرقامه حتى على متصدر المجموعة الأولى فرنسا.

وتنتظر منتخب مصر مواجهة أمام ألمانيا أو النرويج، في دور ربع النهائي للبطولة، بانتظار انتهاء نتائج المجموعة الأولى.

ويواصل المنتخب المصري تألقه اللافت الذي ظهر خلال بطولة العالم التي أقيمت في بلاده مطلع العام، عندما خرج من ربع النهائي أمام البطل الدنمارك، بالركلات الترجيحية، بعد التعادل في الوقت الأصلي.