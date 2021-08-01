جامعة الملك عبد العزيز تسجيل الدخول kau نتائج القبول عمادة القبول والتسجيل admission

ننشر رابط جامعة الملك عبد العزيز تسجيل الدخول kau لاستعلام نتائج القبول للعام الدراسي القادم 1443هـ، حيث أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن إطلاق نتائج القبول اعتباراً من اليوم الأحد بتاريخ الثاني والعشرون من شهر ذي الحجة الجاري الموافق لتاريخ الأول من شهر أغسطس لعام 2021م، وقد تم التأكيد من قبل حساب عمادة القبول والتسجيل kau على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن ضرورة تأكيد القبول للمسارات ذات الرغبة الأعلى خلال 24 ساعة عبر موقع نظام البلاك بورد أو من خلال نظام معاملات الطلاب الإلكتروني ERS، ومن خلال ثقفني نوفر رابط موقع جامعة الملك عبد العزيز الإلكتروني الرسمي لاستعلام نتائج القبول الآن.

جامعة الملك عبد العزيز تسجيل الدخول kau

تم فتح بوابة القبول لبرامج الانتظام في جامعة الملك عبد العزيز للعام الدراسي 1442هـ اعتباراً من تاريخ 17 ذي القعدة 1442هـ الموافق لتاريخ 27 يونيو 2021م، واستمرت البوابة متاحة للتقديم حتى تاريخ 15 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 25 يوليو 2021م.

ووفقاً للخطة الزمنية المقررة من جانب الجامعة لاستقبال طلبات القبول وتأكيدها، فقد تم فتح بوابة القبول لتأكيد طلبات القبول اعتباراً من تاريخ 8 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 18 يوليو 2021م، واستمرت فترة تأكيد الطلبات متاحة حتى تاريخ 15 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 25 يوليو 2021م.

واليوم الأحد بتاريخ 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق لتاريخ 1 أغسطس 2021م هو الموعد المقرر لإعلان نتائج قبول جامعة الملك عبد العزيز 2021م، وتستهدف الجامعة طلاب وطالبات الثانوية العامة ومن في حكمهم، بالإضافة إلى الطلاب والطالبات ممن يرغبون في التحويل من الجامعات الأخرى لعام 1443هـ.

رابط دخول جامعة الملك عبد العزيز

تم الإعلان عن آلية القبول بالجامعة والتي تبدأ بمرحلة التقديم الإلكتروني خلال الفترة المحددة من خلال بوابة القبول الموحد في صفحة الجامعة الرئيسية، وبعد الانتهاء من مرحلة التقديم تبدأ مرحلة تأكيد الطلب إلكترونياً لاستكمال الإجراءات الخاصة بالطلب، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى مرحلة القبول النهائي.

حيث يتم اعتماد القبول النهائي للمتقدم بعد مطابقة المستندات الخاصة به الأصلية والتأكد من صحة البيانات، كما يقوم النظام الإلكتروني بإصدار أمراً بمنحه البطاقة الجامعية للطالب في حال انطباق شروط القبول بالجامعة وفق المقاعد الشاغرة بها، ويحق للجامعة إلغاء قبول الطالب أو الطالبة في حال تبين أنه غير مستوفٍ لشروط القبول حتى بعد أن يتم إصدار البطاقة الجامعية.

وأوضحت الجامعة أنه في حال تم الإعلان عن نتائج ترشيح جامعة الملك عبد العزيز 1442، فيجب على الطالب المرشح الدخول فوراً إلى صفحة القبول من أجل إكمال إجراءات القبول بالموافقة على الرغبة التي تم ترشيحه لها خلال الفترة المحددة وهي (24 ساعة)، ومن يرغب في الاستعلام عن نتائج القبول، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط جامعة الملك عبد العزيز تسجيل الدخول kau الرسمي التالي:

بوابة جامعة الملك عبد العزيز عمادة القبول والتسجيل (admission.kau.edu.sa).

البرامج المتاحة في الجامعة

أعلنت جامعة الملك عبد العزيز عن البرامج المتاحة لديها عبر موقعها الإلكتروني ضمن دليل القبول لعام 1443هـ، حيث يمكنكم التعرف على برامج الجامعة من خلال التالي: