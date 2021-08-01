برقم الطلب يتم إيداع المساعدة المقطوعة 1442 بحسابات المستفيدين استعلم الآن

فى الأشهر الأخيرة أزداد البحث عبر محركات البحث الإلكتروني عن موعد إيداع المساعدة المقطوعة فى حسابات المستفيدين منها، وأيضاً شروط الاستفادة من مقطوعة الضمان الاجتماعي وطريقة الاستعلام برقم الطلب، فمن المعروف أن المساعدة المقطوعة تصرف مرة واحدة فقط خلال العام، ولم يتم تحديدها بشكل ثابت فصرفها يكون حسب اقتصاد المملكة، ولذلك سنوضح لكم خلال الاسطر القليلة القادمة طريقة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي وموعد صرف مبالغ المستفيدين.

الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

الضغط على الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي.

سجل البيانات المطلوبة أمامك الأن.

إدخال رقم الطلب والرمز المرئي فى المكان المخصص لهم.

الضغط على كلمة الاستعلام، وسوف تظهر أمامك كافة المعلومات والبيانات التي تحتاجها.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي برقم الطلبهل يسقط صرف المساعدة المقطوعة بوفاة العائل أو أحد الأفراد المستفيدين؟

أحد التساؤلات التي قدمت لصفحة الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على موقع لتواصل الاجتماعي “توتير”، وقد جاء رد الوزارة واضحاً، بعدم سقوط الدعم المقدم للأسرة بل يستمر الصرف لهم مع حذف حق الشخص المتوفي فقط.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442 من وزارة الموارد البشرية

أوضحت الوزارة عدة شروط يجب الإلتزام بها ليستطيع المواطن السعودي التقدم للحصول على المساعدة المقطوعة وهي ما تتمثل في:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

لا يقل عمره عن 35 عام فى حال كان متزوج، و18 عام للأعذب.

يقيم على أراضي السعودية.

لم يغادر السعودية ثلاثة أشهر متتالية.

تقديم المستندات المطلوبة والتي تثبت أن الدخل الشهري للأسرة لا يتخطى 2500 ريال.

الدعم مقدم لأصحاب الجنسية السعودية فقط وغير متوفر للوافدين والمقيمين.

المساعدة المقطوعة مقدمة للأمرة الأرملة والمطلقة والتي تعيل أسرة بمفردها.

أسر السجناء لهم الحق فى الحصول على المساعدة المقطوعة.

أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية من ضمن المستفيدين.

الأسر الفقيرة وذات الدخل الشهري المحدود والغير ثابت مقدم لهم المساعدة المقطوعة.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم كل ما هو جديد ويتعلق بالمساعدة المقطوعة والفئات التي ستصرف لها مقطوعة الضمان الاجتماعي، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم الخاصة بمقطوعة الضمان الاجتماعي والتي سنقوم بالرد عليها فوراً.