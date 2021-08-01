إسرائيل: لدينا أدلة استخباراتية تؤكد ضلوع إيران فى استهداف السفينة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "العربية"، منذ قليل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلى نفتالى بينيت: "أؤكد بشكل قاطع أن إيران نفذت الهجوم على السفينة"، مضيفًا أن "إيران تحاول بشكل جبان التملص من مسؤولية استهداف السفينة".

وأوضح بينيت أنه "يتوقع من المجتمع الدولى أن يوضح لإيران أنها ارتكبت خطأ جسيما"، مشددًا على أن إسرائيل لديها طرقها الخاصة فى إيصال رسائلها إلى إيران.