التشيك تعلن تخفيف قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب راديو "براج الدولى" سيتم رفع عدد الحاضرين بالأحداث الرياضية والثقافية بالأماكن المفتوحة إلى 7 آلاف شخص وإلى 3 آلاف فى الأماكن المغلقة شرط تقديم نتيجة اختبار سلبية للفيروس أو شهادة تثبت الحصول على اللقاح.
كما ستطالب السلطات الجهات المنظمة بالتأكد من حصر بيع التذاكر لمن تنطبق عليهم الشروط، وستعود أيضا حمامات السباحة إلى العمل بكامل طاقتها فيما ستعمل صالات العرض الفنى والمعارض بنسبة 75 %.
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