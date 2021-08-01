تركيا تكشف توزع الغابات المشتعلة

قال وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي، إنه تم إخماد أكثر من 100 حريق غابات في بلاده بالأيام الأخيرة، وإنه لم تتم حتى الآن السيطرة على 5 حرائق في أنطاليا وموغلا.

وأضاف باكديميرلي، في تغريدة على تويتر: "من 28 يوليو إلى الأول من أغسطس، تمت السيطرة على 107 حرائق غابات. ولا تزال الحرائق مستمرة في أنطاليا (منطقة مانافغات ومنطقة غوندوغموش) وفي موغلا (مرماريس وكويجيجيز وميلاس)".

ويوم السبت قال باكديميرلي، إنه تمت السيطرة على 88 حريقا في الغابات في 30 ولاية تركية خلال الأيام الأربعة الماضية.

وتستمر عمليات إطفاء 10 حرائق في ولايات أضنة (منطقة بوس)، وأنطاليا (مانافغات، وأكسيكي، وغازي باشا)، وموغلا (مرماريس، وكويسيجيز)، ومرسين (أيدينجيك، وسيليفكي)، وأوسمانيا (كادرلي).

وطالت الحرائق، المنتجعات التركية المشهورة في بودروم ومارماريس،

حيث تم إخلاء العديد من الفنادق في المنطقة من النزلاء.