جدة - نرمين السيد - بدأت المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، تطبيق قرار التحصين المعتمد من وزارة الصحة فى البلاد، فيما يتعلق بدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت، وفى حال استخدام وسائل النقل العام.





وفى بيان لها عبر "تويتر" و"سناب شات"، أكدت وزارة الداخلية السعودية، أن دخول أى نشاط أو مناسبة أو منشأة واستخدام وسائل النقل العامة، يلزم إبراز تطبيق "توكلنا"، للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين. كما شددت الوزارة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون فى تطبيق الاشتراطات الصحية. وقالت وزارة التجارة السعودية إنه سعيًا لسلامة المجتمع وصحة أفراده، فسيطبق اشتراط ظهور حالة "محصن" فى تطبيق "توكلنا"، لدخول الأسواق والمراكز التجارية وفروع الوزارة اعتبارًا من أول أغسطس الجارى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «توكلنا».. السعودية تبدأ تطبيق شرط اللقاح لدخول المنشآت العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.