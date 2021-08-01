غدا.. الاجتماع الأول لشركاء مبادرة الجامعة العربية «التعليم من أجل العودة»

جدة - نرمين السيد - صرحت السفيرة هيفاء أبوغزالة – الأمين العام المساعد - رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بأنه سيتم عقد الاجتماع التنسيقى الأول لشركاء مبادرة جامعة الدول العربية "التعليم من أجل العودة"، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس غدا الإثنين.





ويشارك فى الاجتماع الوزارات المعنية من المملكة الأردنية الهاشمية (التخطيط والتعاون الدولى- التعليم العالى والبحث العلمى- التربية والتعليم- التنمية الاجتماعية)، بالإضافة إلى الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بصفتها شريك استراتيجى فى المٌبادرة، ومؤسسات الأمم المُتحدة المعنية، ومبعوث الأمين العام لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة حصة آل ثانى.

وأفادت أبو غزالة بأن الاجتماع يأتى فى ضوء زيارة وفد الأمانة العامة إلى المملكة الأردنية الهاشمية بهدف التعرف على أوضاع اللاجئين التعليمية، وبحث كيفية دعم جهود المملكة فى هذا الجانب، خلال شهر نوفمبر 2019، والتى شملت زيارة لمخيم الزعترى وعقد اجتماع مع ممثلى مكاتب منظمات الأمم المتحدة المعنية ولقاء معالى وزراء (التخطيط والتعاون الدولى- التعليم العالى والبحث العلمى- التربية والتعليم- التنمية الاجتماعية)، وزيارة إلى جامعة اليرموك، وأحد المدارس المٌستضيفة للاجئين.

وفى ضوء تلك الزيارة، اقترحت الأمانة العامة مٌبادرة تستهدف ضمان حق تعليم اللاجئين فى الوطن العربى بعنوان "التعليم من أجل العودة" تحت رعاية أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والذى دعا إلى توفير الدعم اللازم لاستمرارية المٌبادرة وتحقيق أهدافها، وتوفير التمويل اللازم لتعليم تلك الفئة ودعم الدول المٌستضيفة لهم بالتعاون مع الشركاء (مؤسسات إقليمية ودولية- مجتمع مدنى- مؤسسات تمويل- دول مانحة- قطاع خاص- إلخ)، وقد تم اقتراح تنفيذ المرحلة الأولى من المٌبادرة فى المملكة الأردنية الهاشمية، علماً بأنه كان من المزمع تنظيم اجتماع لوضع خطة تنفيذية للمبادرة وإطلاقها خلال شهر إبريل 2020، وقد تم تأجيله نظراً للظروف الاحترازية التى تم اتخاذها لوقف تفشى وباء فيروس كورونا.

وتطرقت أبوغزالة لأهداف الاجتماع التى تتمحور حول التعرف على الوضع الحالى لتعليم اللاجئين فى المخيمات الأردنية وفى المُجتمع المحلى، وبحث مجالات تنفيذ المٌبادرة، كما أفادت بأنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة الدعم المالى المُقدم من مبعوث الأمين العام لجامعة الدول العربية لشؤون الإغاثة الإنسانية الشيخة/ حصة آل ثانى، والمُتمثل فى توفير أجهزة لوحية لحوالى 200 أسرة من أسر اللاجئين فى مخيم الزعترى، بهدف توفير أدوات التعليم اللازمة لتلك الأسر وخاصةً فى ضوء جائحة كورونا، والتى أصبح خلالها وسيلة التعليم الإلكترونى هو السائد فى مجال التعليم.

وفى ختام حديثها، أكدت أن جامعة الدول العربية وشركاؤها ومؤسساتها المتخصصة لن يدخروا جُهد لحماية حق تعليم اللاجئين فى كافة الدول المُستضيفة، وقالت إن رسالة المبادرة هى "إعادة إعمار الأوطان.. يبدأ من بناء أبنائها"، وها نحن نُعيد بناء أبنائنا الطلاب العرب ممن تقطعت بهم السٌبل نظراً للنزاعات المٌسلحة والأزمات، كما قالت: "علينا أن نقف جميعاً وقفة تحية وتقدير وإعزاز لقادة دولنا العربية المٌستضيفة وغير المُستضيفة لما قدموه من دعم للاجئين فى كافة المجالات"، وخصت بالشكر الدول المٌستضيفة على ما تتكبده جراء المسؤولية الواقعة على عاتقها لتوفير كافة احتياجات اللاجئين التعليمية.