شهدت مدينة العقبة الأردنية، السبت، جريمة قتل أودت بحياة شاب، بعد تعرضه للطعن من قبل شقيقتيه.

وحسبما ذكرت صفحة مديرية الأمن العام الأردنية على "فيسبوك"، فإن الجريمة وقعت إثر خلافات عائلية. وقالت المديرية في منشورها: "ورد بلاغ لمديرية شرطة العقبة أمس السبت بقيام فتاتين بطعن شقيقهن ما أدى الى وفاته في محافظة العقبة إثر خلافات عائلية". وأضافت: "قامت الفتاتان بتسليم نفسيهما فيما جرى الكشف عن الجثة وتحويلها للطب الشرعي". واختتمت المديرية منشورها بالقول: "بوشرت التحقيقات مع الفتاتين المشتبه بهما".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسبب خلافات عائلية.. العقبة الأردنية تشهد جريمة قتل بشعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.