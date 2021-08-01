رابط استمارة التقديم على الكلية العسكرية الدورة 112 موقع وزارة الدفاع العراقية college1.mod.mil.iq

استمارة التقديم على الكلية العسكرية الدورة 112 موقع وزارة الدفاع العراقية، أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن فتح باب تقديم طلبات الالتحاق بالكلية العسكرية الدفعة ال112، وهذا للراغبين بالتطوع من قبل الطلاب خريجين المرحلة الإعدادية بمختلف أقسامها (علمي – أدبي – تجاري – صناعي)، فتابعوا معنا لتتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

استمارة التقديم على الكلية العسكرية الدورة 112

أعلنت وزارة الدفاع العراقية عن فتح باب التقديم وإتاحة استمارة التقديم على الكلية الدورة الجديدة (112) لهذا العام، حيث سيبدأ الطلاب خريجي الدراسة الإعدادية بكافة فروعها كما ذكرنا والراغبين في الانضمام للكلية بالتقديم، وهذا بدءا من يوم الأحد 1 أغسطس 2021، حتى يوم الخميس القادم الموافق 5 أغسطس 2021.

وقد نشرت الوزارة في البيان الخاص بها أن التقديم سيكون له عدة شروط، والتي سنذكرها لكم أعزائنا المتابعين، فتابعوا معنا لتتعرفوا عليها.

شروط التقديم في الكلية العسكرية الدورة 112

وقد أعلنت وزارة الدفاع عن عدة شروط يجب أن تتوافر في المتقديم على الاستمارة، وهي كالآتي، فتابعوا معنا:

أن يكون المتقدم صاحب جنسية عراقية، وأن يكون أبوه وأمه عراقيين الجنسية أيضا.

عمر المتقدم يجب ألا يقل عن 18 عاما، ولا يزيد عن 22 عاما وهذا وقت التقديم وهذا بالنسبة للمدنيين.

في حالة إذا كان المتقدم من العسكريين الذين أدوا الخدمة مدة 3 سنوات، يجب ألا يزيد عمر المتقدم حينها عن 24 عاما.

إذا كان المتقدم من خريجي المرحلة الإعدادية فرعي (علمي – أدبي)، يجب ألا يقل معدل الخاص به عن 70%.

أما إذا كان المتقدم من خريجي المرحلة الإعدادية فرعي (تجاري – صناعي)، فيجب ألا يقل المعدل الخاص به عن 80%.

ألا يكون المتقدم قد تم فصله أو انسحب في أي دورة في الكليات العسكرية، أو فشل في الدراسة بها، أو قام بالغياب أو الهروب في الخدمة العسكرية مسبقا.

يجب ألا يقل طول المتقدم عن 165 سم.

موقع وزارة الدفاع العراقية

ويمكنك تقديم الاستمارة الإلكترونية بكل سهولة عبر موقع وزارة الدفاع العراقية بكل سهولة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية: