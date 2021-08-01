إطلاق عملية أمنية لملاحقة فلول داعش فى كركوك

جدة - نرمين السيد - قال الحشد الشعبى - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - "إن قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبى والجيش والشرطة الاتحادية بإسناد طيران الجيش، شرعت بعملية تفتيش وتأمين وادى الكور والمناطق المحيطة به فى كركوك".
وأضاف أن العملية تهدف لملاحقة فلول "داعش" وتأمين قواطع المسؤولية من تسلل الإرهابيين فى كركوك.
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