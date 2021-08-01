عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت المصادر الفلسطينية إن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية فى باحات الاقصى، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.
ويواصل المستوطنون اقتحاماتهم اليومية للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات إسرائيلية، مع أداء طقوسً تلمودية وجولات استفزازية، الأمر الذى يسفر فى كثير من الأحيان عن مواجهات مع فلسطينيين.
واندلعت مواجهات عنيفة فى مدينة القدس خلال مايو الماضى بين جنود إسرائيليين و فلسطينيين، وتصدى الشبان الفلسطينيون لاقتحام القوات الإسرائيلية للمسجد الأقصى، الأمر الذى أدى إلى اتساع دائرة الصراع فى الضفة وغزة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلى.
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