الهند تتخطى41 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الاتحادية فى الهند، اليوم الأحد، تسجيل 41.831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الإصابات الإجمالية فى البلد الآسيوى إلى 31 مليونًا و655 ألفًا و824 إصابة مؤكدة.





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