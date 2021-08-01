الصحة الهندية: تسجيل 41831 إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال 24 ساعة

أظهرت بيانات حكومية، اليوم الأحد، أن الهند سجلت 41831 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن عدد الحالات المسجلة على مستوى البلاد ارتفع إلى 31.65 مليون منذ بدء الجائحة.

وأظهرت البيانات أيضا تسجيل 541 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 424351 وفاة.