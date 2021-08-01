العراق: عمليات بغداد تحبط 3 محاولات لاستهداف المطار

جدة - نرمين السيد - قال مسؤول عسكرى عراقى، اليوم الأحد، إن قيادة العمليات الأمنية فى بغداد اتخذت عدة إجراءات لمنع استهداف المنطقة الخضراء والبعثات الدبلوماسية ومطار العاصمة، مؤكدًا إحباط 3 محاولات لاستهداف المطار.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم، إن "الاجراءات تضمنت السيطرة على الفضاءات الفارغة بكمائن لمنع الجماعات الخارجة عن القانون من استخدامها فى عمليات الاستهداف، إضافة إلى تفعيل الجهد الاستخبارى بالتعاون مع المواطنين، وتفتيش السيارات المشكوك فيها".

وأشار الفريق الركن أحمد سليم، إلى أن "هذه الإجراءات أثمرت عن إحباط 3 محاولات لاستهداف مطار بغداد من مناطق قريبة من المطار"، مضيفًا أن "القوات الأمنية فى الفرقة الثانية من الشرطة الاتحادية المرتبطة بقيادة عمليات بغداد استطاعت أن تستولى على 10 صواريخ نوع (كراند) قبل أكثر من أسبوعين، وقبلها استولت على 8 صواريخ نوع (كاتيوشا) كانت معدة لاستهداف المطار الدولى".

وأكد المسؤول العسكرى أن "قيادة عمليات بغداد تتهيأ لقدوم شهر محرم لوجود مناسبات عدة خلال هذا الشهر تحتاج إلى تأمين الحماية، وخصوصا تأمين ذكرى العاشر من محرم وزيارة الأربعينية التى تشهد بغداد خلالها حركة راجلة للزائرين تتجاوز الملايين".

كما أشار الفريق الركن أحمد سليم إلى تنسيق بين وزارة الصحة وأصحاب المواكب ورجال الدين فى ظل الاجراءات الوقائية لمواجهة تفشى جائحة كورونا فى العراق.