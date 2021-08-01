المكسيك تسجل أكثر من 18 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوزارة الصحة المكسيكية ارتفع إجمالى الإصابات بكورونا فى البلاد إلى 2.848.252 إصابة، والوفيات إلى 240.906 حالات.
وتعتبر المكسيك الدولة الـ16 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، لكنها تحتل المرتبة الـ4 من حيث حصيلة ضحايا المرض.
وأشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن "الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا فى البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة فى البلاد أكبر بنسبة 60%".
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