الملاكم الاردني عشيش ينهي مشواره في أولمبياد طوكيو 2021

دوت الخليج - أنهى ملاكم المنتخب الوطني، حسين عشيش، مشواره في أولمبياد طوكيو 2021 في دور ربع النهائي بعد خسارته أمام منافسه البرازيلي أبنير تيكسيرا، في الدور ربع النهائي، من منافسات وزن تحت 91 كغم.
وكان عشيش على مسافة قريبة من التأهل إلى نصف النهائي وضمان الميدالية البرونزية على أقل تقدير وذلك بعد مباراة قوية قدمها ملاكم المنتخب الوطني. يذكر أن "عشيش" كان قد ودع أولمبياد ريو 2016 من الدور ربع النهائي، حيث فاز في نزاله الأول على الروماني ميهاي نيستور قبل أن يخسر أمام الفرنسي توني يوكا والذي نال بعد ذلك ذهبية الوزن.
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