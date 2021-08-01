رابط الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة جدة إلكترونياً 2021، حيث يستعلم الكثير من الطلاب من خلال البوابة الإلكترونية علي نتائج القبول الخاصة بإمكانية القبول في الجامعة، وقد أعلنت عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن بداية إعلان النتائج اليوم وذلك بناءً علي الخطة الزمنية التي تم تحدديها من خلال الجامعة منذ بداية التسجيل للطلبة والطالبات والذين توافرت بهم شروط ومعايير التسجيل من قبل الجامعة، علاوة علي ذلك تحقيق النسب والموازنة التي تتطلبها الجامعة من خلال مراحل القبول للعام الجامعي الجديد 1443هـ، فقد حددت إدارة الجامعة إمكانية الاستعلام نتائج القبول عبر جامعة جدة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد والاستعلام من خلال تسجيل البيانات الشخصية والتعرف علي تفاصيل القبول، لذا سنوفر لكم رابط الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة جدة.

شروط القبول والتسجيل في جامعة جدة

عمادة القبول والتسجيل في جامعة جدة قد حددت بعض الشروط العامة التي من خلالها يتم القبول ودخول الجامعة وذلك للعام الدراسي الجديد، ومن بين هذه الشروط ما يلي:

يجب أن يكون جميع الأفراد المتقدمين للقبول في الجامعة من حاملي الجنسية السعودية فقط أو من خلال الأم السعودية أو لأبن مواطن سعودي.

يشترط أن يكون جميع الطلاب من الحاصلين علي شهادة الثانوية العامة سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو من خارجها.

يجب تقديم كافة المستندات التي تثبت تفاصيل النتائج الخاصة بالاختبارات ومستندات المؤهل الدراسي خلال تقديم المستندات للجامعة.

يجب تسجيل جميع البيانات الشخصية والبيانات الدراسية بطريقة صحيحة.

يقوم المركز الوطني للقياس المدة الخاصة بصلاحية شهادة الاختبارات ومدي تقبلها بالجامعة.

فيما يخص الطلاب المكفوفين فسوف يتم إعفائهم من أداء اختبارات قياس.

يجب علي جميع الطلاب أن لا يكون قد تم فصلهم من خلال أي أكاديمية أو أي جامعة أو معهد داخل المملكة.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة جدة إلكترونياً 2021

يتم الاستعلام عن نتائج القبول من خلال إتباع بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم بسهولة لجميع الطلاب علي النحو التالي: