الإعلان عن نتائج القبول في جامعة جدة وشروط القبول والتسجيل للعام الدراسي 1443

حيث أعلنت جامعة جدة عن بدء التسجيل والقبول من خلال البوابة الإلكترونية لجامعة جدة، وأعنت عمادة القبول والتسجيل التي تبدأ اليوم الأحد الموافق 1/8/2021 إعلان النتائج مثلما حددت في وقت سابق وفق الخطة الزمنية منذ بداية التسجيل للطلبة والطالبات الذين انطبقت الشروط والمعايير المحددة عليهم بالإضافة إلى تحقيق النسب والموازنة المطلوبة بجانب كافة مراحل القبول للعام الدراسي الجديد 1443هـ.

شروط القبول في جامعة جدة:

حيث حددت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة عدة شروط عامة للقبول من أجل إتمام دخول الجامعة للعام الدراسي الجديد تتضمن النقاط التالية:-

يشترط على المتقدمين لدخول الجامعة من الجنسية السعودية فقط أو الأم سعودية أو لأبن سعودي. أن يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة سواء من داخل المملكة أو من خارجها. لابد من توافر المستندات التي تثبت نتائج الاختبارات والمؤهل أثناء تقديم الأوراق بالجامعة. يجب إدخال البيانات الشخصية والمعلومات الدراسية بكل دقة. لابد من أداء اختبار القدرات للمسار الإداري والإنساني أما المسار العلمي فيجب أن يكون حاصلا على اختبار القدرات والتحصيلي معاً. يحدد المركز الوطني للقياس مدة صلاحية شهادة الاختبارات وتقبلها الجامعة. بالنسبة للطلاب المكفوفين يتم إعفائهم من اختبارات قياس. أن لا يكون الطالب قد تم فصله من قبل في أي أكاديمية أو جامعة أو أي معاهد سابقة، مع العلم في حالة اكتشاف خلاف ذلك سيتم استبعاده نهائياً. لم يتم قبول الشهادة الثانوية التي مضت عليها فترة زمنية تصل لخمس سنوات ويتم القبول بدءاً من عام 1437 -1438هـ. لم تقبل الجامعة الطالب الذي سحب ملفه منها أو من أي جامعة أو جهة تعليمية أخرى إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ بدء الدراسة، بمعنى موضح أكثر لا يتم قبول الطالب المنسحب من وقت 21-10-1442هـ.

رابط وموعد وطريقة الاستعلام عن نتائج القبول جامعة جدة:

من الجدير بالذكر فقد صرحت ادارة عمادة القبول بجامعة جدة أن إعلان نتائج القبول بالجامعة سوف يكون الأحد 22 ذي الحجة 1442 من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحد بالخطوات التالية:

الدخول على بوابة القبول بجامعة جدة الالكتروني عبر رابط عمادة القبول والتسجيل جامعة جدة. حدد أسفل من بين 3 خيارات بوابة النفاذ الوطني الموحد أو تسجيل جديد إذا لم يكن لديك حساب شخصي مسجل من قبل أو الدخول إلى بوابة القبول. عبر بوابة النفاذ سوف تكتب اسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق ومن ثم الدخول. ومنها سوف تكون متاحة نتيجة القبول بالجامعة. إذا اخترت الدخول عبر بوابة قبول جامعة جدة فعليك فقط كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم الدخول لمعرفة النتيجة.

النسب الموزونة للقبول بجامعة جدة:

كما هو بالصورة توضح النسب الموزونة للقبول بجامعة جدة كالتالي: