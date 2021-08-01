زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب سواحل اليونان

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إنه تم تسجيل هزات أرضية بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر اليوم الأحد، على الساحل اليوناني.
وذكرت الهيئة، أن مركز الزلزال وقع على بعد 60.8 كلم جنوب غرب جزيرة كوس في بحر إيجه، التي يقطنها حوالي 19 ألف شخص.
وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 11 كلم.
ولم ترد أية معلومات عن احتمال حدوث تسونامي، ولا عن وقوع إصابات أو أضرار مادية بسبب هذه الهزات.
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