الصين تسجل 75 إصابة جديدة بكورونا

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأحد، إن بر الصين الرئيسي سجل 75 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 55 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى أن العدد الجديد يشمل حالات إصابة محلية في ثمانية أقاليم.
والإصابات الجديدة جزء من تفش متزايد لسلالة دلتا في الصين عقب شهور من تسجيل معدل إصابات محلية محدود للغاية.
وذكرت اللجنة في نشرتها اليومية أن 22 من الحالات الجديدة وافدة من الخارج.
ووصل العدد الإجمالي للإصابات في الصين إلى 93005 حالات، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.
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