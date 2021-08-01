ألمانيا تسجل 2097 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و 771262 حالة بعد تسجيل 2097 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91659 عقب تسجيل وفاة جديدة واحدة.

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 197.33 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و370878.