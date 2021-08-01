طالبان تقصف مطار قندهار وتوقف الرحلات

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث باسم حركة طالبان المتشددة، اليوم الأحد، أن مقاتلي الحركة ضربوا مطار قندهار فى جنوب أفغانستان بـ3 صواريخ على الأقل خلال الليل، قائلا إن الهدف هو إحباط ضربات جوية تشنها قوات الحكومة الأفغانية.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز"، قال ذبيح الله مجاهد: "استهدفنا مطار قندهار لأن العدو يستخدمه مركزا لشن ضربات جوية علينا". وأشار مسؤولون أفغان إلى أن الهجمات الصاروخية أجبرت السلطات على تعليق الرحلات، وأن المدرج قد تضرر جزئيًا، لافتين إلى أنه "لم ترد بعد تقارير عن سقوط مصابين".

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