وفاة مروعة.. كلاب شرسة تنهي حياة سيدة بالبرازيل

لقت سيدة حتفها مؤخرا في البرازيل، وذلك بعد تعرضها لهجوم من ستة كلاب شرسة من نوع "بيت بول".

ووقعت الحادثة بينما كانت مارلي دونيغا تيزورا، البالغة من العمر 53 عاما، تزور صديقها في المزرعة التي يعمل بها، بالقرب من مدينة بيريغي في ولاية ساو باولو.

وتعرضت مارلي للعض أكثر من مرة، لتلقى حتفها متأثرة بجروحها، وذلك رغم تدخل الإسعاف.

كذلك تعرض صديق مارلي للعض أثناء محاولته إبعاد الكلاب، إلا أن تمكنه من الاحتماء بإحدى الغرف في المزرعة، حال دون وفاته أيضا.

وتمكن عاملون في المزرعة من ضبط الكلاب لاحقا، ونقل الرجل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ووفق تقارير محلية، فإن الشرطة صنفت الحادثة على أنها "حالة وفاة بظروف مشبوهة".