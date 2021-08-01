رابط الإستعلام عن نتائج القبول بجامعة جدة 1443 وشروط وموعد القبول

تزايدت البحث بمحركات جوجل منذ أن أعلنت جامعة جدة عن نتائج القبول بها للعام الجديد 1443 هجرية اليوم الأحد الموافق 22/12/1443 والموافق 1/8/2021ميلادية وذلك وفق الخطة المعلنة من قبل الجامعة، وتعد واحدة من أهم الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر جامعة جدة من أفضل جامعات المملكة بما تتميز باقسامها المتميزة .

الاستعلام عن نتائج القبول جامعة جدة 1443

يمكنك الاستعلام عن النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة القبول جامعة جدة.

إدخال رقم الطلب الالكتروني الخاص بالقبول.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك كطالب.

إدخال رمز التحقق أمامك بعد إدخال كلمة المرور.

الضغط على استعلام نتائج القبول، وستظهر جميع النتائج أمامك.

كيفية تأكيد القبول في الجامعة 1443:

من الجدير بالذكر ان تقديم طلبات القبول على الموقع الإلكتروني لجامعة جدة يعقبه تاكيد القبول، فقد أعلنت الجامعة بأنه سيتم فتح الباب لتأكيد طلبات القبول للعام الدراسي 1443، للطلبة والطالبات لمدة 48 ساعة من إعلان نتائج القبول على أنه من الضروري أن يقوم الطلبة والطالبات الذين ظهرت لهم النتائج وتم قبولهم في الالتحاق فى الجامعة للعام الجامعي 1443، القيام بإكمال البيانات وإرفاق المرفقات والمستندات الدالة على صحة البيانات المدخلة، بالإضافة إلى ضرورة تأكيد القبول.

النسب الموزونة للقبول في الجامعة :

أعلنت الجامعة عن النسب الموزونة للقبول في الجامعة للعام الجامعي الجديد 1443 للمسارين العلمى والانساني والتي جاءت كالتالي:

القدرات: 40%.

الثانوية العامة: 30%.

والتحصيلي: 30%.

أولاً: المسار العلمي:ثانياً: المسار الإنساني:

وقسمت الجامعة هذا المسار كما يلي:

الثانوية العامة: 40%.

القدرات: 60%.

شروط القبول في الجامعة:

حيث حددت إدارة الجامعة عدة شروط للطالب المتقدم للالتحاق بالجامعة، وهذه الشروط هي :