رابط الإستعلام عن نتائج القبول بجامعة جدة 1443 وشروط وموعد القبول

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تزايدت البحث بمحركات جوجل منذ أن أعلنت جامعة جدة عن نتائج القبول بها للعام الجديد 1443 هجرية اليوم الأحد الموافق 22/12/1443 والموافق 1/8/2021ميلادية وذلك وفق الخطة المعلنة من قبل الجامعة، وتعد واحدة من أهم الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر جامعة جدة من أفضل جامعات المملكة بما تتميز باقسامها المتميزة .الاستعلام عن نتائج القبول جامعة جدة 1443
يمكنك الاستعلام عن النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على بوابة القبول جامعة جدة.
- إدخال رقم الطلب الالكتروني الخاص بالقبول.
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك كطالب.
- إدخال رمز التحقق أمامك بعد إدخال كلمة المرور.
- الضغط على استعلام نتائج القبول، وستظهر جميع النتائج أمامك.
من الجدير بالذكر ان تقديم طلبات القبول على الموقع الإلكتروني لجامعة جدة يعقبه تاكيد القبول، فقد أعلنت الجامعة بأنه سيتم فتح الباب لتأكيد طلبات القبول للعام الدراسي 1443، للطلبة والطالبات لمدة 48 ساعة من إعلان نتائج القبول على أنه من الضروري أن يقوم الطلبة والطالبات الذين ظهرت لهم النتائج وتم قبولهم في الالتحاق فى الجامعة للعام الجامعي 1443، القيام بإكمال البيانات وإرفاق المرفقات والمستندات الدالة على صحة البيانات المدخلة، بالإضافة إلى ضرورة تأكيد القبول.النسب الموزونة للقبول في الجامعة :
أعلنت الجامعة عن النسب الموزونة للقبول في الجامعة للعام الجامعي الجديد 1443 للمسارين العلمى والانساني والتي جاءت كالتالي:أولاً: المسار العلمي:
- القدرات: 40%.
- الثانوية العامة: 30%.
- والتحصيلي: 30%.
وقسمت الجامعة هذا المسار كما يلي:
- الثانوية العامة: 40%.
- القدرات: 60%.
حيث حددت إدارة الجامعة عدة شروط للطالب المتقدم للالتحاق بالجامعة، وهذه الشروط هي :
- أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي/ سعودية الجنسية أو من أم سعودية أو أم لأبن سعودي.
- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من داخل أو خارج المملكة وفي حالة الحصول عليها من الخارج يجب أن يتم معادلتها من قبل وزارة التعليم من داخل المملكة.
- في حالة الحصول على الثانوية من خارج المملكة يجب معادلتها في وزارة التعليم.
- أن يكون حاصل على امتحان القدرات للمسار الإداري أو الإنساني أو التحصيلي للمسار العلمي وبالنسبة المحددة من قبل الجامعة.
- يجب أن تكون البيانات المدخلة الكترونياً مطابقة للأوراق المرفقة التي سوف يتم تسليمها للجامعة.
- لا يتم قبول أي شهادة ثانوية مضي عليها أكثر من 5 أعوام للالتحاق بالجامعة.
- أن لا يكون الطالب قد فصل من الجامعة أو من أية جامعة أخري فصلاً أكاديمياً.
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تزايدت البحث بمحركات جوجل منذ أن أعلنت جامعة جدة عن نتائج القبول بها للعام الجديد 1443 هجرية اليوم الأحد الموافق 22/12/1443 والموافق 1/8/2021ميلادية وذلك وفق الخطة المعلنة من قبل الجامعة، وتعد واحدة من أهم الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية، وتعتبر جامعة جدة من أفضل جامعات المملكة بما تتميز باقسامها المتميزة .الاستعلام عن نتائج القبول جامعة جدة 1443
يمكنك الاستعلام عن النتائج من خلال إتباع الخطوات التالية:
- الدخول على بوابة القبول جامعة جدة.
- إدخال رقم الطلب الالكتروني الخاص بالقبول.
- قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك كطالب.
- إدخال رمز التحقق أمامك بعد إدخال كلمة المرور.
- الضغط على استعلام نتائج القبول، وستظهر جميع النتائج أمامك.
من الجدير بالذكر ان تقديم طلبات القبول على الموقع الإلكتروني لجامعة جدة يعقبه تاكيد القبول، فقد أعلنت الجامعة بأنه سيتم فتح الباب لتأكيد طلبات القبول للعام الدراسي 1443، للطلبة والطالبات لمدة 48 ساعة من إعلان نتائج القبول على أنه من الضروري أن يقوم الطلبة والطالبات الذين ظهرت لهم النتائج وتم قبولهم في الالتحاق فى الجامعة للعام الجامعي 1443، القيام بإكمال البيانات وإرفاق المرفقات والمستندات الدالة على صحة البيانات المدخلة، بالإضافة إلى ضرورة تأكيد القبول.النسب الموزونة للقبول في الجامعة :
أعلنت الجامعة عن النسب الموزونة للقبول في الجامعة للعام الجامعي الجديد 1443 للمسارين العلمى والانساني والتي جاءت كالتالي:أولاً: المسار العلمي:
- القدرات: 40%.
- الثانوية العامة: 30%.
- والتحصيلي: 30%.
وقسمت الجامعة هذا المسار كما يلي:
- الثانوية العامة: 40%.
- القدرات: 60%.
حيث حددت إدارة الجامعة عدة شروط للطالب المتقدم للالتحاق بالجامعة، وهذه الشروط هي :
- أن يكون الطالب أو الطالبة سعودي/ سعودية الجنسية أو من أم سعودية أو أم لأبن سعودي.
- أن يكون الطالب أو الطالبة حاصلاً على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها من داخل أو خارج المملكة وفي حالة الحصول عليها من الخارج يجب أن يتم معادلتها من قبل وزارة التعليم من داخل المملكة.
- في حالة الحصول على الثانوية من خارج المملكة يجب معادلتها في وزارة التعليم.
- أن يكون حاصل على امتحان القدرات للمسار الإداري أو الإنساني أو التحصيلي للمسار العلمي وبالنسبة المحددة من قبل الجامعة.
- يجب أن تكون البيانات المدخلة الكترونياً مطابقة للأوراق المرفقة التي سوف يتم تسليمها للجامعة.
- لا يتم قبول أي شهادة ثانوية مضي عليها أكثر من 5 أعوام للالتحاق بالجامعة.
- أن لا يكون الطالب قد فصل من الجامعة أو من أية جامعة أخري فصلاً أكاديمياً.
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