إصابات كورونا العالمية تتجاوز 197.33 مليون والوفيات 4 ملايين و370878

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 197.33 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و370878.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ
اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 611890 35124200
الهند 423810 31613993
البرازيل 554497 19839369
روسيا 324949 6242066
فرنسا 111795 6079239
المملكة المتحدة 129583 5830774
تركيا 51184 5682630
الأرجنتين 105113 4905925
كولومبيا 120126 4766829
إسبانيا 81442 4422291
– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 – العراق 18595 1616384
36 – الأردن 10020 770150
40 – الإمارات 1939 677801
42 – المغرب 9732 615999
43 – تونس 19027 578962
44 – لبنان 7903 560396
47 – السعودية 8226 524584
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة
والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.
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