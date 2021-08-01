إصابات كورونا العالمية تتجاوز 197.33 مليون والوفيات 4 ملايين و370878

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 197.33 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و370878.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ

اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 611890 35124200

الهند 423810 31613993

البرازيل 554497 19839369

روسيا 324949 6242066

فرنسا 111795 6079239

المملكة المتحدة 129583 5830774

تركيا 51184 5682630

الأرجنتين 105113 4905925

كولومبيا 120126 4766829

إسبانيا 81442 4422291

– وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات

وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 – العراق 18595 1616384

36 – الأردن 10020 770150

40 – الإمارات 1939 677801

42 – المغرب 9732 615999

43 – تونس 19027 578962

44 – لبنان 7903 560396

47 – السعودية 8226 524584

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة

والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت.