طالبان تقصف مطار قندهار بالصواريخ والسلطات تعلق الرحلات‎‎

قال متحدث باسم حركة طالبان إن ”مقاتلي الحركة ضربوا مطار قندهار في جنوب أفغانستان بثلاثة صواريخ على الأقل خلال الليل، مضيفا أن الهدف هو إحباط ضربات جوية تشنها قوات الحكومة الأفغانية“.
وقال ذبيح الله مجاهد لرويترز ”استهدفنا مطار قندهار لأن العدو يستخدمه مركزا لشن ضربات جوية علينا“.
وذكر مسؤولون أفغان أن الهجمات الصاروخية أجبرت السلطات على تعليق الرحلات، وأن المدرج قد تضرر جزئيا. وأضاف المسؤولون أنه لم ترد بعد تقارير عن سقوط مصابين.
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