إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 197 مليونا و825 ألفا و365 حالة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة – حسبما ذكرت قناة “سى إن إن” الأمريكية اليوم الأحد- بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفع إلى 4 ملايين و216 ألفا و780 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، حيث ارتفع إجمالى الإصابات إلى 34 مليونا و978 ألفا و276 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و157 حالة.