جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة – حسبما ذكرت قناة “سى إن إن” الأمريكية اليوم الأحد- بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى العالم ارتفع إلى 4 ملايين و216 ألفا و780 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشى الوباء، حيث ارتفع إجمالى الإصابات إلى 34 مليونا و978 ألفا و276 حالة، بينما بلغ إجمالى الوفيات الناجمة عن الفيروس 613 ألفا و157 حالة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 197 مليونا و825 ألفا و365 حالة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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