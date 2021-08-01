نتائج القبول بجامعة جدة 1443| يمكنك الاستعلام عنها الآن

نتائج القبول بجامعة جدة، يمكنك الاستعلام عنها الآن من خلال موقعك المفضل “ثقفني”، حيث أعلنت جامعة جدة بشكل مسبق عن موعد إعلان النتائج للقبول بالجامعة في تخصصاتها المختلفة في 22/12/1442، والموافق 1/8/2021 الأحد، وعلى جميع الطلبة الانتباه إلى المدة التي سمحت بها الجامعة وهي 48 ساعة كفترة سماح لكي يؤكد فيها الطلاب والطالبات قبولهم بالجامعة في التخصص الذي تم اختياره من قبلهم وإلا ستعتبر الجامعة هذا القبول للالتحاق ملغياً من قبل الجامعة، بسبب عدم الالتزام بقواعد وشروط التقديم والقبول، وهي قواعد وضعتها عمادة القبول والتسجيل بالجامعة العريقة.

جدير بالذكر أيضا أن جامعة جدة تعتبر من أفضل وأهم جامعات المملكة العربية السعودية. حيث تم تأسيسها عام 1435 هجري، والموافق لعام 2014 بالتقويم الميلادي، وتقع في منطقة مكة المكرمة بشارع حمزة بن القاسم، الشرفية. ورئيسها هو الدكتور عدنان بن سالم الحميدان.

ولقد عززت الجامعة شراكتها الاستراتيجية برؤية عام 2030، بتوقيع اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم مع العديد من المؤسسات السعودية داخلياً ومع عدد من الأكاديميات والمعاهد العلمية خارجياً. كما حصل أيضا على جائزة التميز الدولي للتصنيف البريطاني.

رابط الاستعلام عن نتائج القبول بجامعة جدة 1443

ويمكن للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بجماعة جدة في أي من التخصصات التي تقوم الجامعة بتدريسها أن يستعلموا. عن نتائج قبولهم من عدمه بإجراء الخطوات الآتية:

أولاً: الدخول إلى موقع الجامعة، ثم الانتقال إلى رابط عمادة التسجيل والقبول بالجامعة (بوابة القبول).

الدخول إلى موقع الجامعة، ثم الانتقال إلى رابط (بوابة القبول). ثانياً: قم بالاختيار من بين ثلاث اختيارات مختلفة وهي: (بوابة النفاذ الوطني الموحد، تسجيل جديد “وهذا في حالة عدم امتلاك حساب من الأساس”، الدخول إلى بوابة القبول).

قم بالاختيار من بين ثلاث اختيارات مختلفة وهي: (بوابة النفاذ الوطني الموحد، تسجيل جديد “وهذا في حالة عدم امتلاك حساب من الأساس”، الدخول إلى بوابة القبول). ثالثاً: بعد الدخول إلى بوابة النفاذ الوطني قم بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم. ثم كلمة المرور ثم إدخال رمز التحقق الذي أمامك.

بعد الدخول إلى قم بتسجيل الدخول عبر إدخال اسم المستخدم. ثم كلمة المرور ثم إدخال رمز التحقق الذي أمامك. رابعاً: بعد النقر على استعلام سوف تظهر لك النتيجة.

ملاحظة هامة

عند الدخول عن طريق بوابة القبول بالجامعة مباشرة. فما عليك سوى إدخال رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور ورمز التحقق وفقط.

شروط القبول في الجامعة 1443، الموافق 2021 ميلادي

لقد وضعت عمادة القبول والتسجيل بجامعة جدة عدة شروط ومتطلبات لكي يتم قبول الطلاب والطالبات بها في العام الجديد. ونلخصها فيما يلي: